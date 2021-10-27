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Kırgın Çiçekler'in hırçın Meral'i Aleyna Solaker'in eski halini görenler gözlerine inanamadı!

27.10.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015-2018 yılları arasında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği 'Meral' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan güzel oyuncu Aleyna Solaker'in yıllar önceki halini görenler gözlerine inanamadı.

Kırgın Çiçekler'in hırçın Meral'i Aleyna Solaker'in eski halini görenler gözlerine inanamadı!

24 yaşındaki güzel oyuncu Aleyna Solaker'in 13 yaşında yer aldığı Dersimiz: Atatürk filmindeki görüntüsü, sevenlerini şoke etti. İşte Aleyna Solaker'in şaşkına çeviren o hali:

Kırgın Çiçekler'in hırçın Meral'i Aleyna Solaker'in eski halini görenler gözlerine inanamadı!

1996 doğumlu Aleyna Solaker'ın ilk projesi, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan'ın oturduğu Dersimiz: Atatürk filmiydi.

Kırgın Çiçekler'in hırçın Meral'i Aleyna Solaker'in eski halini görenler gözlerine inanamadı!

Sonrasında Kırgın Çiçekler, Aşktroloji ve Hizmetçiler gibi projelerde yer aldı.

Kırgın Çiçekler'in hırçın Meral'i Aleyna Solaker'in eski halini görenler gözlerine inanamadı!

Sosyal medyada epey aktif olan Aleyna Solaker'in, Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunuyor.

Kırgın Çiçekler'in hırçın Meral'i Aleyna Solaker'in eski halini görenler gözlerine inanamadı!

Solaker, iddialı paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Kırgın Çiçekler'in hırçın Meral'i Aleyna Solaker'in eski halini görenler gözlerine inanamadı!

Kırgın Çiçekler'in hırçın Meral'i Aleyna Solaker'in eski halini görenler gözlerine inanamadı!

Kırgın Çiçekler'in hırçın Meral'i Aleyna Solaker'in eski halini görenler gözlerine inanamadı!


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Solaker
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