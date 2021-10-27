Kırgın Çiçekler'in hırçın Meral'i Aleyna Solaker'in eski halini görenler gözlerine inanamadı!

24 yaşındaki güzel oyuncu Aleyna Solaker'in 13 yaşında yer aldığı Dersimiz: Atatürk filmindeki görüntüsü, sevenlerini şoke etti. İşte Aleyna Solaker'in şaşkına çeviren o hali:
1996 doğumlu Aleyna Solaker'ın ilk projesi, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan'ın oturduğu Dersimiz: Atatürk filmiydi.
Sonrasında Kırgın Çiçekler, Aşktroloji ve Hizmetçiler gibi projelerde yer aldı.
Sosyal medyada epey aktif olan Aleyna Solaker'in, Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunuyor.
Solaker, iddialı paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.
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