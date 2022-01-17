Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

Güzel oyuncu Aleyna Solaker, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.
Solaker'in cesur stiline, ''Açılmadık yer bırakmadın'', ''Çok güzelsin'' ve ''Prenses gibisin'' tarzında yorumlar yapıldı.
Genç oyuncunun iddialı pozlarını Tamer Karadağlı'nın beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.
25 yaşındaki oyuncu; Hizmetçiler, Benim Hayatım, Ahmet İki Gözüm gibi yapımlarda rol aldı.
Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Solaker, cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor.
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