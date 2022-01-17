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Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

17.01.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Meral karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Aleyna Solaker, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Güzel oyuncu Aleyna Solaker, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Solaker'in cesur stiline, ''Açılmadık yer bırakmadın'', ''Çok güzelsin'' ve ''Prenses gibisin'' tarzında yorumlar yapıldı.

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Genç oyuncunun iddialı pozlarını Tamer Karadağlı'nın beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

25 yaşındaki oyuncu; Hizmetçiler, Benim Hayatım, Ahmet İki Gözüm gibi yapımlarda rol aldı.

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Solaker, cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor.

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.


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Aleyna Solaker
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