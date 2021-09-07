Kırgın Çiçekler'in yıldızı Gökçe Akyıldız tenis kortunda resmen şov yaptı!

Gökçe Akyıldız, 2015-2018 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı Songül karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. 28 yaşındaki güzel oyuncu Gökçe Akyıldız, oğlu Ömer'in doğumuyla ise mesleğine ara vermişti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Üç yıl aradan sonra ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı 'Akif' dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Akyıldız, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, katıldığı tenis turnuvasında çekilen bir videosunu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Süper minisiyle boy gösteren oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Akyıldız için "10 parmağında 10 marifet" yorumu yapıldı.



