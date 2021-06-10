Kırıkhan kavununun hasadına başlandı

HÜSEYİN YILDIZ - Hatay'da hasadına başlanan, tadı, aroması ve kokusuyla talep gören Kırıkhan kavunundan 60 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Kırıkhan ilçesinde ekilen kavun, olgunlaşma sürecinin tamamlanmasıyla tarlalardan toplanıyor.

Tadı, aroması ve kokusuyla talep gören kavun, sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçilerce toplanıp traktörlere yükleniyor.

Kavunlar, yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere paketleme tesislerine ulaştırılıyor.

Tarlada kilogramı 1,75-2 liradan alıcı bulan kavundan, bu yıl 60 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

- Ukrayna, Bulgaristan, Moldova ve Rusya'ya gönderiliyor

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Kırıkhan ile özdeşleşen kavunun kente yılda 100 milyon liranın üzerinde gelir sağladığını söyledi.

Bölgenin iklimi ve toprak yapısının, Kırıkhan kavununa farklı bir aroma ve lezzet verdiğine dikkati çeken Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 20 bin dekarda kavun üretimimiz bulunuyor ve dekara 3-5 ton verim bekleniyor. Özellikle Kırıkhan'da üretilen kavunlar hem örtü altında 'alçak tünel' dediğimiz sistemle hem de açık arazide yapılıyor."