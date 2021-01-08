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Kırıkkale Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 08.01.2021 11:17 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirildi.Toplantı, Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirildi.
Toplantı, Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendi. Meclis üyeleri ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen meclis toplantısı gündem maddeleri arasında yer alan bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin okunup oylanması ile başlandı.
Gündem maddesi arasında yer alan komisyondan gelen komisyon raporlarının görüşülmesi, imar plan tadilatlarının görüşülmesi, imar tadilat taleplerinin komisyona havalesi, denetim komisyonuna gizli oy ile üye belirlenmesi ile gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylama ile Mehmet Emin Erkoç, Yusuf Baran, Emrah Doğan, Levent Uslu ve Murat Tanır Denetim Kuruluna seçildi. Toplantı, divan başkanlığına verilen önergeler ile son buldu.
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı meclis toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "2021 yılının ilk meclis toplantısı hayırlara vesile olsun. İnşallah çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

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