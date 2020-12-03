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Kırıkkale Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 03.12.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesinin Aralık ayı meclisi, Mehmet Saygılı başkanlığında toplandı.Toplantı, Belediye Meclis Toplantı Salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesinin Aralık ayı meclisi, Mehmet Saygılı başkanlığında toplandı.
Toplantı, Belediye Meclis Toplantı Salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi. Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen meclis toplantısı gündem maddeleri arasında yer alan bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin okunup oylanması ile başladı.
Toplantı, gündem maddesi arasında yer alan komisyondan gelen raporların görüşülmesi, imar plan tadilatlarının görüşülmesi, imar tadilat taleplerinin komisyona havalesi, divan başkanlığına verilen önergeler ile son buldu.
Meclis toplantısının ardından yaptığı konuşmaya 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe değinerek başlayan Başkan Saygılı, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu ve belediye olarak her kesimin yanında olduklarını kaydetti.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gündem dışı söz alan meclis üyesi Mehmet Emin Erkoç ise, "Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olan, onlara her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ve belediye meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

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