Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, tedavisinin ve karantina sürecinin evde devam ettiğini bildirdi.
Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef PCR testimin sonucu pozitif çıktı. Ancak genel durumumun iyi olduğunu ifade etmek isterim. Karantina ve tedavi sürecim evden devam edecek. Herkese kolaylıklar ve iyi haftalar diliyorum." ifadesini kullandı.
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