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Kırıkkale'de 198 kilogram kaçak tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 21.10.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de 198 kilogram kaçak tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 198 kilogram kaçak tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tütün kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüpheliler M.S.D. ve H.B'yi Gürler Mahallesi'nde bir araçtan iş yerine kutular içerisinde kaçak tütün indirdiği sırada yakaladı.

İş yerinde ve araçta yapılan aramalarda, 198 kilogram kaçak tütün ve 20 bin içi boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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