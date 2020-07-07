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Kırıkkale'de 2 evde uygulanan karantina kaldırıldı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 07.07.2020 14:13 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de 2 evde uygulanan karantina kaldırıldı

Kırıkkale'de 2 müstakil evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Selim Özer Mahallesi'nde yaşayan 10 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenenlerin oturduğu 2'şer katlı 2 müstakil evde 14 gündür uygulanan karantina, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 10 kişiden 6'sı da taburcu edildi.

Vatandaşların karantina boyunca ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandı.

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