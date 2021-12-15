Kırıkkale'de 200 litreye yakın etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

Kırıkkale'de 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın alkollü içki ve 138 alkol yapım kiti ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir otoparkta park halindeki hafif ticari aracın koltukların üzerinde içki şişelerini fark etti.
Aracın U.K'ya (47) ait olduğu tespit eden ekipler, şüphelinin iş yeri ve ikametinde arama yaptı.
Aramada, 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın alkollü içki ve 138 alkol yapım kiti bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.
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