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Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

09.09.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde akaryakıt kaçakçılığına yönelik sürdürülen saha ve risk analizi çalışmaları sonucu A.E'nin (37) kullandığı yakıt tankerini Kırıkkale-Samsun kara yolunda durdurdu.

Yapılan ölçümde tankerdeki yağ karışımlı 25 bin 140 litre yakıtın kaçak olduğunu belirleyen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

"Petrol Piyasası Kanunu" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, ihtiyati tedbir kararı bulunduğu tespit edilen araç muhafaza altına alındı.

Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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