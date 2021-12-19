Kırıkkale'de 2'si çocuk 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karakeçili'de bir ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Rabia (28), Zahide Nur (8) ve Aybüke Zümra Tosun (4), ambulanslarla kaldırıldıkları Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bahşılı ilçesi Büyük Sarıkaya köyünde de sobandan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Naile Günateş ve Ayşegül Karakoç (26), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 5 kişinin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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