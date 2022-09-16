Kırıkkale'de 30 yıl ve 8 yıl 6 ay hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında 30 yıl ve 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında T.G. (38) ve Y.G'yi (34) kent merkezinde yakaladı.

Kent merkezinde ev ve iş yerlerinden çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen T.G'nin 12 ayrı "hırsızlık" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 25 kaydının olduğu tespit edildi.

Y.G'nin ise "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 8 yıl 6 ay hapis cezası, çeşitli suçlardan 12 kaydı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



