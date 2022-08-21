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Kırıkkale'de balkonda boya yaparken düşen genç ağır yaralandı

21.08.2022 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de balkonda boya yaparken düşen genç ağır yaralandı

Kırıkkale'de balkonda boya yaptığı sırada yere düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki evlerinin birinci katında balkonda boya yapan Ahmet S. (20), dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ekibince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

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