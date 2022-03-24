YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de "Beethoven Gecesi" düzenlendi

Kırıkkale'de "Beethoven Gecesi" düzenlendi

24.03.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de "Beethoven Gecesi" düzenlendi

Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesince düzenlenen ve dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın eserlerinin seslendirildiği "Beethoven Gecesi"ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonundaki konserde, Beethoven'in hayatı anlatıldı ve sanatçının bazı eserleri seslendirildi. İzleyenler, öğretmen ve öğrencileri ayakta alkışladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin çok kabiliyetli olduğunu dile getirerek "Umarım keyif aldınız. Bundan sonra da Güzel Sanatlar Lisesinin zaman zaman sunumları olacak." diye konuştu.

Konserin ardından ev kadınlarınca hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yapan Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, sergiyi gezerek bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:
Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyorKarabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor
Babasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaretBabasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaret

Kırıkkale Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
05:13
Sabah
06:37
Öğle
12:57
İkindi
16:25
Akşam
19:08
Yatsı
20:27
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.