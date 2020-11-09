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Kırıkkale’de bin Türk Lirası sahte para ele geçirildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 09.11.2020 11:33 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de sahte para nakli yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde bin Türk Lirası sahte para ele geçirdi.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’parada sahtecilik’ olaylarına yönelik operasyon düzenledi.

Kırıkkale’de bin Türk Lirası sahte para ele geçirildi

Kırıkkale’de sahte para nakli yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde bin Türk Lirası sahte para ele geçirdi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’parada sahtecilik’ olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Sahte para nakli yapılacağı ihbarını alan KOM polisi, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde 10 adet 100’lük sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında da Türk Ceza Kanunu’nun 197. Maddesi gereğince ’parada sahtecilik’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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