YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi

Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi

23.02.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi

Kırıkkale'de 38 yıl önce düğününde gelinlik giyemeyen 53 yaşındaki Zeliha Demirci'nin hayalini Kırıkkale Belediyesi gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konakları Koordinatörü Nezahat Bakır, belediye tarafından açılan Aşağı Mahmutlar Mahalle Konağı'ndaki kursa katılan, 4 çocuk annesi ve 9 torun sahibi Demirci'nin yıllar önce eşi Resul Demirci ile evlendiklerinde gelinlik giymediğini öğrendi.

Bakır ve kursa katılan diğer kadınlar, Demirci'nin hayalini gerçekleştirmek için konakta kına gecesi düzenledi. Gelinlik giyerek yıllar sonra hayaline kavuşan kadının eline, arkadaşları tarafından kına yakıldı.

Arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen Demirci, daha sonra pasta kesti.

Zeliha Demirci, gazetecilere, düğününde gelinlik yerine elbise giydiğini söyledi.

Koordinatörleri Bakır'ın, kendisi için böyle bir organizasyon düzenlediğini belirten Demirci, şöyle konuştu:

"Hocalarım ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için de güzel bir gün oldu, duygulandım. Yıllar sonra gelinlik giyeceğim de aklıma gelmiyordu. Çok güzel bir duygu. Eşim de böyle bir programın olacağını duyunca sevindi. Gelinlik giymemi istedi. 4 çocuğum, 9 da torunum var. Herkesten Allah razı olsun, çok memnun oldum."

Koordinatör Bakır da "Düğününde gelinlik giyememek kendisini üzmüş ve içerisinde ukde olarak kalmıştı. Biz de aramızda bir organizasyon yaparak isteğini yerine getirmeye çalıştık. Çok mutlu oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:
Tuzla'da yat fabrikasında yangın çıktıTuzla'da yat fabrikasında yangın çıktı
Otomotiv devlerine üretim yapan Sivas'taki fabrika, medikal implant ihracatına da başladıOtomotiv devlerine üretim yapan Sivas'taki fabrika, medikal implant ihracatına da başladı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 23 Şubat Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
13:04
İkindi
16:07
Akşam
18:37
Yatsı
19:55
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"

Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"

Her 4 kadından 3’ü bu sorunu yaşıyor! Hayat kalitesini düşürüyor

Her 4 kadından 3’ü bu sorunu yaşıyor! Hayat kalitesini düşürüyor

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.