Kırıkkale'de bir kişi gölette ölü bulundu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişi sulama göletinde ölü bulundu.

Ceritmüminli köyünde hayvancılık yapan Orhan B. (65), sabah mandalarını otlatmak için gittiği Büyükceceli Sulama Göleti mevkisinden dönmeyince yakınları bölgeye gitti.

Akrabalarınca gölette hareketsiz halde bulunan Orhan B, kıyıya çıkarıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Orhan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Orhan B'nin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz