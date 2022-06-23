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Kırıkkale'de bir kişi gölette ölü bulundu

23.06.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bir kişi gölette ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi gölette ölü bulundu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişi sulama göletinde ölü bulundu.

Ceritmüminli köyünde hayvancılık yapan Orhan B. (65), sabah mandalarını otlatmak için gittiği Büyükceceli Sulama Göleti mevkisinden dönmeyince yakınları bölgeye gitti.

Akrabalarınca gölette hareketsiz halde bulunan Orhan B, kıyıya çıkarıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Orhan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Orhan B'nin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırıkkale'de bir kişi gölette ölü bulundu

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