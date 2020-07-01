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Kırıkkale'de bir kişi otelde ölü bulundu

KIRIKKALE HABERLERİ  | 01.07.2020 18:57 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de bir kişi otelde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi otelde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir otelde görevliler, temizlik için girdikleri odada bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını fark etti.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yusuf Çil (38) olduğu tespit edildi.

Çil'in cesedi, savcının incelemesinin ardından önce Kovid-19 testi için Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, daha sonra ise otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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