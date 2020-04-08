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Kırıkkale'de bir köy karantinaya alındı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 08.04.2020 00:19 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de bir köy karantinaya alındı

Kırıkkale'nin Delice ilçesi Büyükafşar köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Delice İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda Büyükafşar köyünün karantina altına alındığı belirtildi.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Büyükafşar köyünün ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bulunan veya il dışından gelen kıymetli hemşehrilerimiz lütfen evde kalalım. Bu sadece kendi sağlığımız için değil, belki bizlerin sebep olduğu virüs yayılımı sebebiyle hayatını tehlikeye atabileceğimiz insanlar için de önemli.
Söz konusu insan hayatı. Lütfen bu hususta davranışlarımızın kanunlarla, kurallarla belirlendiğini unutmadan bu hususun vicdani, insani, ahlaki sorumluluk ve mesuliyetini taşıyalım."

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Büyükafşar Delice Karantina kırıkkale koronavirüs yeni tip koronavirüs (Kovid- 19)

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