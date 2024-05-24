Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı

Hürriyet Polis Merkezi'nde görevli mahalle bekçileri, devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri T.M'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Sorguda T.M'nin "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 32 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, "basit yaralama", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "iftira" suçlarından da aranması olduğunu belirledi.

Cezaevinden kaçtığı belirtilen hükümlü, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edilecek.





