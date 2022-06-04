YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu

04.06.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ilerleyen bazı sürücüler, akaryakıt istasyonlarına sığınarak yağışın durmasını bekledi.

Dolu nedeniyle bazı köylerde tarım arazilerinin kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralıKırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı
Türkiye-Faroe AdalarıTürkiye-Faroe Adaları
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Danny Welbeck açıklaması:MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Danny Welbeck açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazar

İmsak
03:19
Sabah
05:11
Öğle
12:49
İkindi
16:46
Akşam
20:17
Yatsı
22:02
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.