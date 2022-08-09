Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düğünde havaya ateş açarak, aydınlatma sisteminden kopan parçalardan 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen muhtar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları köy ve mahallelerde maganda kurşunlarının engellenmesi amacıyla hayata geçirilen "Silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes" kampanyası kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor.

Önceki gün Keskin ilçesi Danacıobası köyünde bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine köye giden jandarma ekipleri, muhtar H.İ.E'nin açtığı ateş sonucu sahnenin ve aydınlatma sisteminin zarar gördüğünü, kopan parçaların üzerine düştüğü 2 davetlinin yaralandıklarını tespit etti.

Adli ve idari soruşturma başlatılan muhtarın tabancasına da el koyan ekipler, düğün sahibine de idari para cezası uyguladı.

Jandarma ekipleri ayrıca merkeze bağlı Karacaali köyünde düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen A.A'nın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Son bir ayda jandarmanın sorumluluk sahasındaki düğünlerde silahla ateş açan 6 kişiye 3 bin 486 lira ceza uygulandığı belirtildi.

