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Kırıkkale'de kamyonetten düşen kargo çalışanı 2 kişi yaralandı

07.06.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kamyonetten düşen kargo çalışanı 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kamyonetten malzeme indirdikleri sırada düşerek yaralanan 2 kargo çalışanı tedavi altına alındı.

Millet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan Yasin T. ile Arif K, kamyonetten malzeme indirdikleri sırada bir anda dengelerini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Yasin T. ve Arif K'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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