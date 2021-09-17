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Kırıkkale'de karantina ihlali yapan iki çocuğun ailesine 8 bin 100 lira ceza uygulandı

17.09.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de karantina ihlali yapan iki çocuğun ailesine 8 bin 100 lira ceza uygulandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan iki çocuğun ailesine 8 bin 100 lira ceza kesildi.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Zafer Caddesi'nde HES kodu sorgulaması yaptıkları sırada İ.Y. (13) ve N.Y'nin (15) temaslı oldukları için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Çocuklar, ekipler tarafından evlerine götürülüp, ailelerine teslim edildi.

Karantina ihlali yapan çocuklarının ailelerine, 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.

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