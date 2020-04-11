Kırıkkale'de karantinada kalanlara doğum günü sürprizi ve moral etkinliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Fransa ve Katar'dan getirilerek Kırıkkale'de karantinaya altına alınan 2 kişi için doğum günü, diğer vatandaşlar için de moral etkinliği düzenlendi.

Fransa ve Katar'dan getirilen biri bebek 309 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu ve Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Katar'dan gelen ve Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Aylin Şençift (25) ile Kadir Yüncer (29) için yurt görevlileri doğum günü pastası hazırlattı.

Tulumlu ve maskeli görevliler, pasta üzerindeki mumları yakarak Şençift ve Yüncer'in kapısını çaldı. Görevliler bu kişilerin doğum günlerini kutladı ve hediye verdi.

Şençift, çok şaşırdığını ve pastayı ailesinin gönderdiğini zannettiğini belirterek görevlilere teşekkür etti.

Yüncer de görevlilere sürprizlerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan yurtta kalan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen kitaplar ile yurt idaresi tarafından Türk bayrağı hediye edildi. Kitapların arasına sorumlu başhekim tarafından kaleme alınan Kırıkkale ve süreci anlatan bir de mektup konuldu.