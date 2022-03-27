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Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı

27.03.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 19 Mart'ta kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına son verildi.

Büyükafşar ve çevre köylerde Serdar Çöçü'yü (41) bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), Kırıkkale, Afyon, Sivas, Kayseri, Samsun ve Ankara AFAD il müdürlükleri, il ve ilçe jandarma komutanlıkları ile Anda Derneği'nden 134 personel katıldı.

Hava ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle dron ve paletli araçlardan da faydalanılan aramada, JAK'a ait kadavra köpeği "Mavi" ile arama kurtarma köpekleri "Pati", "Badem" ve "Poyraz" da yer aldı.

Arama çalışmalarına 9 gündür devam eden ekipler, Çöçü'ye dair bir ize rastlamadı.

Ekipler, bugün itibarıyla arama çalışmalarını sonlandırdı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Serdar Çöçü'den, 19 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, bunun üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

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