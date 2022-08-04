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Kırıkkale'de muharrem ayı iftar programı düzenlendi

04.08.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde muharrem ayı nedeniyle iftar programı düzenlendi, tadilatı tamamlanan cemevinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Yeniceli köyünde iftar öncesi onarımı tamamlanan cemevinin açılışında, yaptığı konuşmada, buraların sadece ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda meselelerin çözüldüğü, hoş sohbetlerin yapıldığı, acıların ve sevinçlerin paylaşıldığı yerler olduğunu söyledi.

Edilen duanın ardından kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştiren Tekbıyıkoğlu ve Sulakyurt Kaymakamı Kerem Tunçer, cemevinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra muhtarlık tarafında muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Tekbıyıkoğlu, vatandaşlarla bir süre görüştü.

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Kırıkkale iftar açılış cemevi

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