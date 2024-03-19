Kırıkkale’de "otobüsüm nerede" uygulaması başladı

Kırıkkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "otobüsüm nerede" uygulaması sayesinde vatandaşların cep telefonlarından şehir içi hat otobüslerinin konumunu görebilecekleri bildirildi. Uygulama ile otobüslerin anlık konum bilgileri, otobüs hareket saatleri, kart dolum noktaları, duraktan geçen hat bilgileri, kart türleri ve bakiye işlemlerinin yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, geçen yıl belediye olarak hizmete sundukları toplu taşıma otobüslerinin vatandaşlara konforlu seyahat hizmeti sunduklarını söyledi.

Vatandaşların huzur, rahat ve güven içinde yolculuk yapmasını sağladıklarını ifade eden Saygılı, "İşte bu projelerimizden biri de ulaşım portalımız. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce geliştirdiği proje ile toplu ulaşımda çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum. Bu uygulama ile vatandaşlarımıza büyük kolaylık getirmiş oluyoruz. Vatandaşımızın evinden çıkmadan mobil cihazından bakıp otobüsünün nerede olduğunu görüp ona göre hareket edecek. Bunun yanında otobüs hareket saatlerini, kart dolum noktalarını, duraktan geçen hat bilgilerini görebilecek. Ayrıca ulaşımla ilgili anlık duyuru ve haberleri de yakından takip edecek. Uygulamayı daha da geliştireceğiz. Ben, emeği geçen Bilgi İşlem personelimize teşekkür ederim" dedi.

