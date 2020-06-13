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Kırıkkale'de özel bir kolejde yangın çıktı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 13.06.2020 19:50 | Son Güncelleme

Hasara neden olan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, özel bir kolejde çıkan yangın hasara neden oldu, bir kişi dumandan etkilendi.

Bayraktepe Mahallesi'ndeki özel kolejin 3. katında, binanın dış aydınlatma sisteminden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen kolej yetkilisine sağlık ekipleri müdahale etti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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