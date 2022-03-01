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Kırıkkale'de park halindeki 3 tır yandı

01.03.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de park halindeki 3 tır yandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeki 3 tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde, park halindeki tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir anda büyüyen alevler kısa sürede yandaki 2 tıra daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Yahşihan ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince 4. tıra sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Araçlarda büyük çapta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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