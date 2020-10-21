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Kırıkkale’de servis araçları denetlendi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 21.10.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren servis araçlarını denetledi.Ekipler, servis araçlarının dur levhası, emniyet kemeri, araç yangın tüpü, ilk yardım çantası, okul taşıtı yazısı, ilaçlama çalışması ve dezenfekte bulundurulması gibi konuları denetledi.

Kırıkkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren servis araçlarını denetledi.
Ekipler, servis araçlarının dur levhası, emniyet kemeri, araç yangın tüpü, ilk yardım çantası, okul taşıtı yazısı, ilaçlama çalışması ve dezenfekte bulundurulması gibi konuları denetledi. Kırıkkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan açıklamada, "Bu uygulamada trafik güvenliğinde toplumsal duyarlılığın artırılması, başta öğrenciler olmak üzere, her gün trafiğin içerisinde yer alan anne-baba ile aile bireylerinin, trafik güvenliğine yönelik farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor. Aynı zamanda trafik zabıta ekiplerimiz okul servis araçları denetimlerinde, servis aracı şoförü, rehber personel ve öğrencilere yönelik okul servis araçlarında dikkat etmeleri gereken hususlar ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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