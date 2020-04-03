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Kırıkkale’de su faturalarına korona virüs tedbiri

KIRIKKALE HABERLERİ  | 03.04.2020 18:28 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi, sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini 3 ay süre ile durdurdu.Kırıkkale’nin dört bir yanında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ederken, yeni tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor.

Kırıkkale Belediyesi, sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini 3 ay süre ile durdurdu.
Kırıkkale’nin dört bir yanında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ederken, yeni tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor. Kent genelinde “Evde Kal Kırıkkale” çağrısıyla farkındalık oluşturan Kırıkkale Belediyesi, sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini 3 ay süre ile durdurdu. Alınan kararda faturaların sistemsel olarak 3 ay süresince son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları alınarak faturalandırma işlemi yapılacağı belirtildi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:29
Akşam
19:19
Yatsı
20:39

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Furkan Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
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