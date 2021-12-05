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Kırıkkale'de tartıştığı amcasının oğlunu vuran şüpheli, evini de ateşe verdi

05.12.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de tartıştığı amcasının oğlunu vuran şüpheli, evini de ateşe verdi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabanca ile vuran zanlı, evini de ateşe verdi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.B. ile amcasının oğlu Y.B. arasında ilçeye bağlı Işıklar köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.B, üzerinde bulunan tabancayla Y.B'ye ateş etti, daha sonra Y.B'nin evini yaktı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elinden yaralanan Y.B, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.

Jandarma ekipleri, kaçan S.B'nin bulunması için çalışma başlattı.

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