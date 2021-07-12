Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda baba ve 2 oğlu gözaltına alındı

Kırıkkale'de düzenlenen tefecilik operasyonunda baba ile iki oğlu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda baba N.C. ile oğulları M.C. ve S.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 22 dolu fişek, çok sayıda senet ve icra evrakı, dijital materyal ve 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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