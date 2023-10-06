Kırıkkale'de terminalde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İddiaya göre, Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde faaliyet gösteren iki firma yetkilileri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kavgaya karışan R.B. (46) ve olayla ilgisi bulunmayan G.P. (56) yaralandı. S.Ç. (34) de darp sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişiyi gözaltına aldı.

