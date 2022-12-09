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Kırıkkale’de TOKİ konutlarının kura çekim tarihi belli oldu

09.12.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde, Kırıkkale’de yapılacak 581 konutun kura çekimleri 22 Aralık günü gerçekleştirilecek.

Kırıkkale’de TOKİ konutlarının kura çekim tarihi belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi sayesinde düşük ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığıyla, Kırıkkale’de 581 adet konut inşa edilecek. 2 artı 1 konutların aylık taksiti 2 bin 280 lira, 850 bin fiyata sahip 3 artı 1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle alınabilecek. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak, 240 aya kadarda vade imkanı getirilecek. İlk etap konutların 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin ise 5 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde il merkezinde 200, Keskin 79, Bahşılı 53, Delice 126 ve Karakeçili’de de 123 adet olmak üzere toplam 581 konutun kura çekimi, 22 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00’da İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceği bildirildi.

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