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Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 01.02.2020 18:28 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağında meydana geldi.

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç.A. idaresindeki 06 AKC 91 plakalı otomobil ile E.Z. idaresindeki 71 EV 905 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden Ö.Ç.A, E.Z. ve yolcu olarak bulunan B.G. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Volkan Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
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