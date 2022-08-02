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Kırıkkale'de üçüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

02.08.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de üçüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kırıkkale'de, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Suriye uyruklu Hijran Noori (4), Yenidoğan Mahallesi 596. Sokak'taki apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Noori, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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