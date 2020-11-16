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Kırıkkale’de vergiler web sitesi üzerinden ödenebilecek

KIRIKKALE HABERLERİ  | 16.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi,2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemesinin 30 Kasım’a kadar belediye web sayfası ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.Her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenen konut ve işyerlerine ait emlak ve çevre temizlik vergisi ile işyerlerinin ilan ve reklam vergisi 2020 yılı ikinci taksiti ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Kırıkkale’de vergiler web sitesi üzerinden ödenebilecek

Kırıkkale Belediyesi,2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemesinin 30 Kasım’a kadar belediye web sayfası ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.
Her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenen konut ve işyerlerine ait emlak ve çevre temizlik vergisi ile işyerlerinin ilan ve reklam vergisi 2020 yılı ikinci taksiti ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Vatandaşlar ödemelerini TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Kırıkkale Belediyesi vezneleri ile yine belediyenin internet sayfası üzerinden ve mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Son güne kalmayın uyarısı
Emlak ve çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerini ödemeyenlerin borçlu duruma düşecekleri ve gecikme zammı ile karşılaşacakları uyarısında bulunan belediye yetkilileri, Covid-19 salgını nedeni ile veznelerin önünde uzun kuyruklar oluşmaması için vatandaşlardan ödemeleri son güne bırakmamaları istendi.

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