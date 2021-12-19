Kırıkkale'de yoğun sis ve kar yağışı etkili oluyor

Kırıkkale'de yoğun sis ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle Kırıkkale-Kayseri kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kırşehir sınırlarında kar yağışı nedeniyle meydana gelen hasarlı kazaların ardından kara yolunun ulaşıma kapanmasından dolayı trafiği bir süre Kırıkkale'de durdurdu.

Yaklaşık bir saatlik sürenin ardından Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti yeniden ulaşıma açıldı.

Trafik ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları, aşırı hız yapmamaları ve mola vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

