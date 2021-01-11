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Kırıkkale’deki okullarda İstiklal Marşı coşkusu

11.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı sonrasında tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale’deki okullarda da İstiklal Marşı okundu.Dünyanın yanı sıra Türkiye’de de etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla yüz yüze eğitim bir süredir yapılamıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı sonrasında tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale’deki okullarda da İstiklal Marşı okundu.
Dünyanın yanı sıra Türkiye’de de etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla yüz yüze eğitim bir süredir yapılamıyor. Haftanın başında ve sonunda öğrenci ve öğretmenler tarafından okunan İstiklal Marşı törenleri de bu neticede ertelendi.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısının ardından tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale’de bulunan okullarda saat 10.00’da ders zili çalınarak bayrak töreni gerçekleştirildi.
Atatürk Ortaokulu’nda okunan İstiklal Marşı’na İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi’nin yanı sıra şube müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Maske ve mesafe kuralına uyularak düzenlenen törende İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.
İstiklal Marşı’nı duyan ve yoldan geçen vatandaşların da saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşına katılım sağladı.
Sokakta İstiklal Marşına iştirak eden Ebru Yücel, “Covid kalkmış olsaydı, çocuklarla birlikte bu yaşanmış olsaydı. İstiklal Marşı okunmadığı için üzgünüz. Bugün de bana denk geldi. Ben de katılmak istedim. Güzel bir onur, gurur. İnşallah Covid geçer. Herkes okuluna devam eder. Güzel bir şekilde İstiklal Marşı’nı kalabalık bir şekilde geçiririz diye umut ediyorum. Ben de katıldım. Çünkü bizim de boynumuzun borcu. Ben de hep birlikte varız diye. İnşallah bir daha da yaşamayız” dedi.

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