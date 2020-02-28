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Kırıkkaleli çiftçilere gübreleme eğitimi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 28.02.2020 17:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de çiftçilere yönelik hububat ve baklagillerde gübreleme konulu eğitim toplantısı düzenlendi.Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen toplantıda yem bitkileri, hububat ve baklagillerde gübrelemenin yanı sıra yeni çeşitlerin tanıtımı konularında çiftçilere eğitim verildiği belirtildi.

Kırıkkaleli çiftçilere gübreleme eğitimi

Kırıkkale’de çiftçilere yönelik hububat ve baklagillerde gübreleme konulu eğitim toplantısı düzenlendi.
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen toplantıda yem bitkileri, hububat ve baklagillerde gübrelemenin yanı sıra yeni çeşitlerin tanıtımı konularında çiftçilere eğitim verildiği belirtildi. İl Müdürlüğü tarafından sürdürülen köy toplantılarında çiftçilerden gelen taleplerin daha kapsamlı ele alınması, detaylı bilgilendirme yapılması ve yeni çeşitlerin çiftçilere tanıtılması amacıya gerçekleşen toplantıya, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünde görevli uzmanlar katıldı.
Uzmanlarca verilen eğitimde hububat, baklagil ve yem bitkilerinde verim ve kalite artışına yönelik çalışmalar, doğru gübreleme yöntemleri ve çevre koşullarına dirençli olarak yüksek verim amacı ile geliştirilen yeni çeşitler anlatıldığı bildirildi. Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, bilgi ve iletişim seferberliği çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetleri şu şekilde değerlendirdi:
"Toplantı ve eğitim programlarımız devam edecek. Tarım sektörü sürekli gelişerek yeni teknolojiler ile daha yüksek verimli ve kaliteli ürünler üretmeye olanaklar sunuyor. Bu çalışmaların sonuçlarını çiftçilerimize tanıtarak verim ve kalite artışı sağlayacağız. Bu doğrultuda İl Müdürlüğümüzün demonstrasyon çalışmaları da devam ediyor."

Kırıkkaleli çiftçilere gübreleme eğitimi

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