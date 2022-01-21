Kırışık ve çıtır tatlı: Gazete baklavası tarifi

Şekli ile beraber tadı da bir hayli değişen ve daha çıtır olan baklava tarifi ile geldik. Gazete baklavası! Gazete baklavası aslında eskilerin kırışık baklava olarak da bildiği bir tarif. Adını, gazete kağıdının üzerine konularak sarılmasından ve kırışık gazete kağıdı gibi görünmesinden aldığı söylenebilir. Kısacası tatlının, "gazete baklavası" olarak anılması bir tesadüf değil. Günümüzde gazete yerine yağlı kağıt kullanmanız mümkün. Çok sevilen, aldığı şekilden dolayı çıtır lezzeti bir hayli artan gazete baklavası için oklavalar hazırlansın!

GAZETE BAKLAVASI TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı sirke

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

ŞERBETİ İÇİN

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

ARASI İÇİN

1 su bardağı ceviz

ÜZERİ İÇİN

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

100 gram tereyağı

AÇMAK İÇİN

1 paket buğday nişastası

HAZIRLANIŞI

Bir yoğurma kabına yumurta, yoğurt ve sütü alın.

Mikser yardımı ile çırpın.

Üzerine sirkeyi de ilave edin.

Ayçiçeği yağını da aldıktan sonra 1 paket kabartma tozunu ekleyin.

Aldığı kadar un ilave edin ve ele yapışmayacak kıvamda, yumuşak bir hamur elde edin. Hamurunuzu 1 saat boyunca dinlendirin.

Şerbet için şeker ve suyu bir tencereye alın.

Kaynayan şerbetin içerisine taze sıkılmış limon suyu ilave edin.

15-20 dakika sonra ocağın altını kapatın ve beklemeye alın.

Dinlenen hamurunuzu 20 küçük bezeye ayırın. Böylelikle açmanız kolay olacak.

Her bir bezeyi nişasta yardımı ile açabildiğiniz kadar açın.

Açtığınız yufkaları oklavaya dolayın ve kenarlarından içe doğru büzdürün.

Kırışan yufkayı tekrar oklavadan çıkarıp yağlı kağıdın üzerine bırakın. Her beze için aynı işlemi uygulayın.

Tereyağı ve sıvıyağı karıştırıp yufkalara sürün.

Her bir kat arasına dövülmüş ceviz ekleyerek kırışık yufkaları üst üste koyun.

Son olarak istediğiniz şekilde kesin.

Fırın tepsisine dizin ve yağını üzerine gezdirin.

180 derece fırında kızarana kadar pişirip fırından çıkarın.

Baklava oda sıcaklığına gelince üzerine ılık şerbet gezdirin.

2 saat dinlenen baklavayı servis edebilirsiniz.



