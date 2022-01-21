YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kırışık ve çıtır tatlı: Gazete baklavası tarifi

Kırışık ve çıtır tatlı: Gazete baklavası tarifi

21.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baklavanın her çeşidi çok seviliyor. Bayramlarda, özel günlerde ve davetlerde sıklıkla yapılıyor ya da hazır alınarak misafirlere ikram ediliyor. Fındıklısından cevizlisine, çikolatalısından fıstıklısına kadar hepsi ayrı ayrı sevilen baklavalar, damaklara hitap ettiği kadar gözlere de hitap ediyor. Bu nedenle değişik şekillerde pişiriliyor.

Kırışık ve çıtır tatlı: Gazete baklavası tarifi

Şekli ile beraber tadı da bir hayli değişen ve daha çıtır olan baklava tarifi ile geldik. Gazete baklavası! Gazete baklavası aslında eskilerin kırışık baklava olarak da bildiği bir tarif. Adını, gazete kağıdının üzerine konularak sarılmasından ve kırışık gazete kağıdı gibi görünmesinden aldığı söylenebilir. Kısacası tatlının, "gazete baklavası" olarak anılması bir tesadüf değil. Günümüzde gazete yerine yağlı kağıt kullanmanız mümkün. Çok sevilen, aldığı şekilden dolayı çıtır lezzeti bir hayli artan gazete baklavası için oklavalar hazırlansın!

GAZETE BAKLAVASI TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı süt

  • 2 çorba kaşığı sirke

  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı

  • 1 paket kabartma tozu

  • Aldığı kadar un

ŞERBETİ İÇİN

  • 3 su bardağı su

  • 3 su bardağı şeker

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

ARASI İÇİN

  • 1 su bardağı ceviz

ÜZERİ İÇİN

  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı

  • 100 gram tereyağı

AÇMAK İÇİN

  • 1 paket buğday nişastası

HAZIRLANIŞI

  • Bir yoğurma kabına yumurta, yoğurt ve sütü alın.

  • Mikser yardımı ile çırpın.

  • Üzerine sirkeyi de ilave edin.

  • Ayçiçeği yağını da aldıktan sonra 1 paket kabartma tozunu ekleyin.

  • Aldığı kadar un ilave edin ve ele yapışmayacak kıvamda, yumuşak bir hamur elde edin. Hamurunuzu 1 saat boyunca dinlendirin.

  • Şerbet için şeker ve suyu bir tencereye alın.

  • Kaynayan şerbetin içerisine taze sıkılmış limon suyu ilave edin.

  • 15-20 dakika sonra ocağın altını kapatın ve beklemeye alın.

  • Dinlenen hamurunuzu 20 küçük bezeye ayırın. Böylelikle açmanız kolay olacak.

  • Her bir bezeyi nişasta yardımı ile açabildiğiniz kadar açın.

  • Açtığınız yufkaları oklavaya dolayın ve kenarlarından içe doğru büzdürün.

  • Kırışan yufkayı tekrar oklavadan çıkarıp yağlı kağıdın üzerine bırakın. Her beze için aynı işlemi uygulayın.

  • Tereyağı ve sıvıyağı karıştırıp yufkalara sürün.

  • Her bir kat arasına dövülmüş ceviz ekleyerek kırışık yufkaları üst üste koyun.

  • Son olarak istediğiniz şekilde kesin.

  • Fırın tepsisine dizin ve yağını üzerine gezdirin.

  • 180 derece fırında kızarana kadar pişirip fırından çıkarın.

  • Baklava oda sıcaklığına gelince üzerine ılık şerbet gezdirin.

  • 2 saat dinlenen baklavayı servis edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin en sevdiği çorba belli oldu! Mercimek değilTürkiye’nin en sevdiği çorba belli oldu! Mercimek değil
Dünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçtiDünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçti
Pastanelerde de kullanılıyor! Yalan fıstık tozu bakın nasıl yapılıyorPastanelerde de kullanılıyor! Yalan fıstık tozu bakın nasıl yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Ayrılığın sebebi o ünlü mü?

Bomba iddia! Ayrılığın sebebi o ünlü mü?

Bomba itiraf! "Cansu beni mahvedecek ama..."

Bomba itiraf! "Cansu beni mahvedecek ama..."

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Ayna karşısında yarı çıplak selfie!

Ayna karşısında yarı çıplak selfie!

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Hem lezzetli hem de sağlıklı yağ çeşitleri

Hem lezzetli hem de sağlıklı yağ çeşitleri

İlginizi Çekebilir

Harika yemekler için en iyi çelik tencere setleri

Harika yemekler için en iyi çelik tencere setleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.