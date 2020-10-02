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Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 02.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen coğrafi işaretli Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı.

Tadı, kokusu, aroması ve uzun raf ömrüyle diğer kavunlardan ayrılan Kırkağaç kavunundan alternatif ürünler elde edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kavun lokumunun ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde denemesi yapılan pekmezin ilçede yaygınlaştırılarak üreticiye ilave gelir sağlanması amaçlanıyor.

Kırkağaçlı 3 üretici tarafından yapılan pekmezler, ilk denemede olumlu sonuç verdi. Kavun pekmezinin seri olarak üretilerek tüketicilerin beğenisine sunulması hedefleniyor.

Kavun pekmezi yapımına katılan Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan gazetecilere, bozulmaya yakın ya da defolu kavunların sağlam kısımlarının alınarak pekmeze dönüştürülebileceğini, böylelikle firenin en aza indirilebileceğini ve yeni bir tüketim ürünü oluşturulabileceğini ifade etti.

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