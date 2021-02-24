Kırkağaç’a yeni ve modern düğün salonu

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki çalışmalarını sürdürürken, diğer bir yandan da mahallelerdeki ihtiyaçların karşılanması için yatırımlarına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Kocaiskan Mahallesi’ne modern bir düğün salonu kazandırmak için çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yapmış olduğu yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yaşanılan Pandemi süreci kapsamında da ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Kocaiskan Mahallesi’nde modern düğün salonu yapım çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, düğün salonu projesini yerinde inceleyerek detaylarını son kez gözden geçirdi. Projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Ali Öztozlu, proje hakkında bilgi aldı.

“Önceden düğünlerimizi açık havada meydanlarda yapıyorduk”

Yapılan inceleme sırasında hazır bulunan Kocaiskan Mahalle Muhtarı Celal Yıldız, mahallerinde yaklaşık 200 hanenin bulunduğunu belirterek, düğün salonunun yapılmasının kendileri için çok iyi olacağını söyledi. Yıldız, “Yaklaşık 750 civarı nüfusumuz var. Şehir dışından da gelip gidenler var. Şehir dışındakilerin birçoğu da düğünlerini burada yapıyor. Daha önce açık alanda, meydanda yapıyorduk düğünlerimizi. Düğün salonu yapılması buraya çok iyi olacak” diye konuştu.