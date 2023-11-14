Kırkağaç’ta trafik kazası: 1 ölü

Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesi D-565 kara yolunda seyir halinde gitmekte olan Ş.M.’nin (24) kullandığı kamyon, Mesut Şenkal’ın (72) kullandığı 35 VAS 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin şoförü Mesut Şenkal kaza yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan S.B. (61) ve Ş.Ş.K. (71) ise yaralandılar.

Yaralılar 112 acil ambulansı ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırlarken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydan geldi.

