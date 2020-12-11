YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli Hardaliyesi’ne tescil denetimi

Kırklareli Hardaliyesi’ne tescil denetimi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 11.12.2020 18:51 | Son Güncelleme

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunu yaptığı Hardaliyenin coğrafi işaret alma süreci 2017 yılında tamamlandı.

Kırklareli Hardaliyesi’ne tescil denetimi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunu yaptığı Hardaliyenin coğrafi işaret alma süreci 2017 yılında tamamlandı. Bu hususta İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Hardaliye eski dönemlerde "Bağlar Diyarı" olarak adlandırılan Trakya Yöresinde üzüm şırasını korumak amacı ile geleneksel yöntemlerle üretiliyordu. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde hardaliyeden bahsettiği biliniyor. Öte yandan 1938 yılında Kırklareli’ne geldiğinde kendisine ikram edilen hardaliyeyi içen Atatürk, "Hardaliyeyi milli içecek haline getiriniz" diyerek Kırklareli halkına vasiyetini bildirmişti. Üzüm kabuğu ve çekirdeği ile ezildikten sonra, içine siyah hardal tohumu ve vişne yaprağı ilave edilerek hazırlanan, kendine has hoş kokusu ve tadı olan hardaliye, alkolsüz, buruk içimli geleneksel bir içecek olarak biliniyor. Hardaliyenin denetimlerinden sorumlu Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya, "Hardaliye, ilimizde 10 yıllardır üretilen bir içecektir. Üzüm suyu, hardal tohumu ve vişne yaprağı ile üretilen bu içeceği milli içeceğimiz haline getirmek için çalışmalarımız sürmektedir. İl Müdürlüğü olarak bu çalışmaların hem ilimiz, hem bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan denetimde Hardaliye’nin geleneksel şartlara uygun olarak üretilmeye devam ettiği ve koşulların sürdürülebilirliği incelenmiş olup tescilinin devam etmesi kararı alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi

Kırklareli Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:21
Öğle
13:09
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:15

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Güneş Eczanesi
Merkez
Şafak Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.