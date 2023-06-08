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Kırklareli Millet Bahçesi vatandaşlara huzur veriyor

08.06.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’de bir kısmı tamamlanan Millet Bahçesi’ne vatandaşlar şimdiden büyük ilgi gösteriyor.

55 bin metrekarelik alana yapılan ve bir kısmı tamamlanan Kırklareli Millet Bahçesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanlarında doğayla iç içe vakit geçiren vatandaşlar, evde hazırladıkları sabah kahvaltısı veya akşam yemeklerini de burada yiyor.

Emekli Öğretmen Şükrü Uydur, Millet Bahçesi’nin açıldığı günden bu yana her sabah gelerek yürüyüş yaptığını söyledi. Millet Bahçesi’ni çok sevdiğini ifade eden Uydur, “Burası harika bir yer. Oturma alanları, ağaçlar, çimenler, yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru, her yeri çok güzel. Çok seviyorum burasını. Sabah erken kalkıyorum yürüyüş yapıyorum, biraz daha sonra alışverişimi yapıp evime dönüyorum. Akşamüzeri de tekrar buraya geliyoruz gezmeye. Bizim için gayet iyi oluyor” dedi.

Ayrıca alanda bulunan basketbol ve diğer spor alanlarında da 7’den 70’e her yaştan vatandaş güzel vakit geçiriyor. Millet Bahçesi’ndeki 1949 yılından 2009 yılına kadar yük ve yolcu taşıyan buharlı lokomotif de vatandaşların ilgi odağı oluyor.

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Sabah
05:30
Öğle
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İkindi
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

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Luleburgaz
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