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Kırklareli Valiliği yatağa bağımlı Özcan'ın ihtiyaçlarını karşılayacak

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 03.04.2020 19:00 | Son Güncelleme

Vali Osman Bilgin: - "Elektrik akımına kapılması sonucu yatağa bağımlı hale gelerek evinde tedavi gören Erol Özcan'ın medikal ücretleri karşılanarak, diğer istekleri ivedilikle yerine getirilecek"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, Lüleburgaz ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve evde yatağa bağımlı yaşayan 40 yaşındaki Erol Özcan'ın ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kırklareli Valiliği, Anadolu Ajansının (AA) yayımladığı "Yatağa bağımlı eşinin sağlığına kavuşması için yardım bekliyor" başlıklı haberinin ardından harekete geçti.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından çalışmalarını Valilik Konağı'ndan sürdüren Vali Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Özcan ailesinin durumundan haberdar olduktan sonra aileyle iletişime geçtiklerini belirtti.

Özcan'ın elim bir kaza sonucu yaklaşık 7 aydır yatağa ve cihazlara bağımlı halde yaşamını sürdürmeye çalıştığını öğrendiklerini ifade eden Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamlığınca ailenin geçimi ve bazı ihtiyaçları için şubat ayından bu yana aylık 1500 lira yardım verildiğini kaydetti.

Özcan'ın tedavisi için gereken özenin gösterileceğini belirten Bilgin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Lüleburgaz Kaymakamımız Mustafa Kaya ve ailemizle iletişime geçtik. İhtiyaçlarını, taleplerini, sıkıntılarını dinleyerek ailenin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmayı başlattık. Elektrik akımına kapılması sonucu yatağa bağımlı hale gelerek evinde tedavi gören Erol Özcan'ın medikal ücretleri karşılanarak, diğer istekleri ivedilikle yerine getirilecek.

Sağlık Müdürlüğümüze de hastamızın daha sağlıklı bir şekilde tedavisi için gerekli çalışmanın yapılması yönünde talimatları verdim. Hastamıza şifa diliyorum. Bugüne kadar devletimizin şefkatli eli her zaman yardım bekleyen kişilere uzanmıştır ve uzanmaya da devam edecektir."

Erol Özcan'ın eşi Demet Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve evde yatağa bağımlı yaşayan eşi Erol Özcan'ın sağlığına kavuşması için yardım beklediğini söylemişti.

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